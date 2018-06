Gérard Collomb ce vendredi à Ecully et Saint-Cyr-au-Mont-d'Or

Gérard COLLOMB présidera ce vendredi matin la cérémonie de sortie des élèves de commissaires de police et officiers à l’Ecole nationale supérieure de la Police (ENSP) de Saint-Cyr au Mont d’Or.



L’après-midi, le Ministre de l'Intérieur se rendra au siège de la police technique et scientifique (PTS) de la Police nationale à Ecully, et assistera à des démonstrations sur le thème de « la PTS au service de la Police de sécurité du quotidien ».