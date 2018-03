Gérard Collomb rend hommage à Pierre Berger

"Pierre Berger était un partenaire privilégié de la Métropole de Lyon. La France et le groupe Eiffage perdent un grand capitaine d’industrie au parcours inhabituel dans la profession du BTP" commente Gérard Collomb dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.



"A la Part-Dieu, à la Confluence ou au cœur de notre cité, il portait de nombreux projets emblématiques à Lyon, et notamment le chantier de reconversion du Grand-Hôtel Dieu".



"Il part trop tôt et je garderai plusieurs souvenirs de nos rencontres : la soirée de 2013 au cours de laquelle nous avions célébré les vingt ans d’Eiffage au siège régional du groupe situé dans le quartier de la Confluence, la visite ministérielle organisée à Lyon en présence de Fleur Pellerin au moment du lancement des travaux de l’Hôtel Dieu en avril dernier et, plus récemment, un dîner début octobre à Paris" se souvient le sénateur-maire de Lyon.



Le groupe français de BTP Eiffage a annoncé le décès de son PDG, Pierre Berger, âgé de 47 ans, qui avait succédé au fondateur, Jean-François Roverato, à la tête d’Eiffage, en août 2012.



Le patron d’Eiffage a été victime d’une crise cardiaque.