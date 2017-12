"Gilbert Chabroux, un militant infatigable" PS du Rhône

La fédération du Rhône salue avec émotion la mémoire "d'un militant socialiste infatigable" au lendemain du décès de Gilbert Chabroux à 83 ans.



"Au-delà de l'âge et de la maladie, nous pouvions toujours le croiser aux rendez-vous militants. Après avoir participé activement à la campagne des dernières législatives aux côtés de Najat Vallaud-Belkacem, il partageait encore avec nous, en septembre dernier, le "pot de rentrée" des militants de la section de Villeurbanne"



La direction collégiale de la Fédération du Rhône du Parti socialiste (Sylvie Guillaume, Annie Guillemot, Gilbert-Luc Devinaz) rend hommage à "un infatigable militant du parti, fidèle à ses convictions socialistes pour lesquelles la lutte contre les inégalités et le bien vivre ensemble au sein de nos villes doivent pleinement mobiliser tout élu de gauche.



Évoquant aussi "une personnalité chaleureuse, honnête, modeste, toujours au contact des habitants dans ces grands et petits événements associatifs qui font la sève du quotidien".