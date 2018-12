Gilets jaunes: la mobilisation continue

Paris et la place de l’Etoile sont le théâtre de très violentes échauffourées ce samedi à l’occasion de la nouvelle journée d’action des Gilets jaunes.

Le département du Rhône est également en proie aux perturbations.

Ainsi, l’autoroute entre Villefranche-sur-Saône et Macon est de nouveau fermée, à cause notamment de la manifestation au péage de Limas.

À Lyon, des groupes de Gilets jaunes font face aux CRS sur la place Bellecour.