"Gilets jaunes": une femme tuée à Pont de Beauvoisin et plusieurs blessés dans les manifestations

Une manifestante a été tuée samedi matin et plusieurs autres blessés sur des barrages de "gilets jaunes", percutés par des automobilistes exaspérés ou paniqués, l'Intérieur enjoignant aux quelque 50.000 manifestants recensés sur un millier de rassemblements d'être vigilants.



A Pont-de-Beauvoisin (Savoie), une conductrice qui emmenait sa fille chez le médecin a été prise de panique quand les manifestants se sont mis à taper sur sa voiture. Elle a foncé alors sur eux, percutant une femme, a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.



Des incidents, moins graves qu'en Savoie, se sont produits ces dernières heures sur des barrages: un piéton renversé et grièvement blessé à Arras (Pas-de-Calais) et un policier renversé par un automobiliste qui tentait de forcer un barrage à Grasse (Alpes-Maritimes), une "gilet jaune" renversée et "légèrement blessée" par un automobiliste en colère à Capendu (Aude).



Les "gilets jaunes" appellent à bloquer routes et points stratégiques à travers le pays lors d'une "mobilisation générale" citoyenne inédite contre la hausse des prix des carburants, une initiative partie des réseaux sociaux qui inquiète le gouvernement.



Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser des "gilets jaunes" qui bloquaient l'accès au viaduc des Egratz à Passy, en Haute-Savoie.





Avec AFP