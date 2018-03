Grand débat spécial municipales à Villeurbanne vendredi matin sur Lyon 1ère

Jean-Paul Bret (PS), Jean-wilfried Martin (UM-UDI), Béatrice Vessiller (EELV) et Stephane Poncet (FN) seront réunis vendredi matin sur Lyon 1ère.



C'est le grand débat spécial Villeurbanne ce vendredi matin 8h sur Lyon 1ère animé par Paul Satis et Antoine Comte sur 90.2...



Les thémes de la fiscalité, du logement et de la sécurité seront largement débattus...