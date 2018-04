Grande opération de chant en plein air ce samedi de 14h à 18h à Lyon

Ce samedi 28 avril, près d'une soixantaine de chanteurs de toute la région occuperont les places lyonnaises et feront résonner dans les rues un répertoire de chants polyphoniques traditionnels et à capella.



Toute l’après-midi, cette grande opération de chant en plein air mettra en scène "des bulles musicales éphémères qui apparaîtront avant d’éclater pour réapparaître sur une autre place, à la manière d'un flash-mob".



Obkjectif : surprendre les passants et leur permettre de redécouvrir la beauté et la vitalité des chants traditionnels



Dans toute la région Auvergne Rhône-Alpes, des groupes de chanteurs amateurs répètent depuis le mois d'octobre un répertoire de chants polyphoniques revisité par Évelyne Girardon.



Vous pourrez les retrouver le jour J sur les places des quartiers Vieux Lyon et Hôtel de Ville, dans le jardin du Musée des Beaux-Arts et sur le plateau de la Croix-Rousse.



Cet évènement est organisé par le CMTRA en partenariat avec plusieurs associations de musiques et danses traditionnelles : l’AMTRAD (Savoie), La Compagnie Beline (Rhône), Le Bec à Sons (Rhône), Le Folk des Terres Froides (Isère).