Grenoble: l'incendie de la "Casemate" revendiqué sur un site anarchiste

L'incendie volontaire qui a dévasté le centre de culture scientifique la "Casemate" à Grenoble, dans la nuit de lundi à mardi, a été revendiqué vendredi sur un site internet proche des milieux anarcho-libertaires.



"C'est une revendication crédible", a estimé auprès de l'AFP le procureur

de la République A Grenoble, Jean-Yves Coquillat.



Intitulé "Grenoble technopole apaisée ?", le texte non signé d'une

soixantaine de lignes est apparu en fin d'après-midi sur Indymedia Grenoble,

le même site sur lequel avaient été revendiqués les incendies dans la caserne du groupement de gendarmerie de l'Isère à Grenoble, le 21 septembre, et dans l'enceinte de la gendarmerie de Meylan (Isère), le 26 octobre.



"Nous nous sommes introduits dans la casemate de Grenoble (...) et nous

l'avons saccagée (...) puis nous l'avons allègrement enflammée", écrivent les

auteurs du texte qui dénoncent une "institution notoirement néfaste par sa

diffusion de la culture numérique".



"Cette dernière nuit nous brûlions la casemate, demain ce sera autre chose

et nos vies seront trop courtes, qu'on soit en taule ou à l'air libre, pour

que tout ce que nous haïssons se consume", conclut le texte.



Le feu s'était déclaré peu après 02h00 du matin à l'étage du Centre de

Culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI) de Grenoble, baptisé la "Casemate", et avait ravagé une grande partie du bâtiment.



Une enquête est en cours, menée conjointement par la police judiciaire et la sûreté départementale.



Dans l'enquête sur l'incendie de la gendarmerie de Meylan, huit hommes

avaient été placés en garde à vue le 8 novembre avant d'être mis hors de

cause. Cet incendie avait été revendiqué par un groupe se présentant comme un "collectif de femmes luttant contre le sexisme".



Les incendies volontaires de ces dernières semaines se sont ajoutés à une série d'attaques contre des institutions publiques dans la région revendiquées par la mouvance anarcho-libertaire, traditionnellement très implantée à Grenoble.







Avec AFP