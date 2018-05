Grenoble: plaintes après l'agression de 4 policiers en civil

Trois des quatre policiers en civil qui ont été

agressés lundi soir à Grenoble par plusieurs dizaines d'hommes venus d'une cité voisine de leur cantonnement, ont porté plainte et le quatrième le fera à sa sortie de l'hôpital.



Les quatre victimes, membres de la CRS 43 de Chalon-sur-Saône et actuellement hébergés à la caserne de la CRS 47 de Grenoble, jouaient sur un terrain de pétanque en face de leur logement, situé à 200 ou 300 mètres de la cité Mistral.



Lorsque deux d'entre eux ont traversé pour regagner leur logement, ils ont été insultés par un homme sur son scooter.



"Les insultes anti-police permettent d'établir un lien direct de causalité entre l'agression et la qualité des victimes", a souligné la Direction

départementale de la sécurité publique (DDSP) de l'Isère.



Quand les deux autres policiers les ont rejoints, d'autres personnes sont arrivées de la cité. Les quatre hommes se sont fait frapper à coup de casque, de pied et de poing par entre 20 et 40 individus.



Selon les premiers éléments de l'enquête, l'agression a pris fin aussi brusquement qu'elle avait démarré, les agresseurs repartant tous en courant dans la cité.



Les victimes souffrent de plaies et d'hématomes. Le plus atteint présente

une fracture de la mâchoire et une luxation de l'épaule qui lui valent une hospitalisation.



Des plaintes ont été déposées pour "violences aggravées en réunion avec armes (casque, ndlr) contre personne dépositaire de l'autorité publique".



Le parquet, automatiquement saisi, a confié l'enquête au groupe criminel de la sûreté départementale.



Le directeur général de la police nationale, Eric Morvan, a dénoncé dans un tweet des "faits révoltants", en référence aussi aux événements de Marseille, assurant que "tout était entrepris pour identifier les auteurs et les traduire devant les juges".



Avec AFP