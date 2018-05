Grenoble retrouve la Ligue 2 sept ans après

Grenoble Foot 38, 3e de National, a validé son retour en Ligue 2 après avoir obtenu le résultat nul (0-0) dimanche sur le terrain de Bourg-en Bresse (18e de L2) en match de barrage d'accession retour.



A l'aller, mardi, les Grenoblois s'étaient imposés (2-1).



C'est clairement à cette occasion que les Burgiens ont abandonné leurs dernières chances de maintien en concédant le second but dans les derniers instants alors qu'ils étaient en supériorité numérique après l'exclusion du joueur isérois Arsène Elogo.



Le GF38, qui a évolué deux ans en Ligue 1 (2008-2010), retrouve ainsi le monde professionnel qu'il avait quitté en 2011, alors qu'il était en L2, après la liquidation judiciaire de la société anonyme qui gérait l'équipe

professionnelle contrôlée par le groupe japonais Index.



Le club isérois n'aura passé qu'un an en National après cinq saisons en CFA (4e div.) et une en CFA2 (5e div.), niveau d'où il était reparti après sa faillite.



Plus mauvaise défense de toute l'histoire de la Ligue 2 à vingt clubs avec 87 buts encaissés, Bourg a pourtant réussi, cette fois-ci à rester solide en défense. Un but aurait suffit au maintien des Bressans.



Néanmoins, malgré une assez large domination, Bourg n'a pas su se créer

d'occasions franches hormis sur un tir de Yoann Court (12) ou une alerte de Julien Bègue devant le gardien Brice Maubleu (44).



Alors qu'il a particulièrement souffert après la mi-temps, le GF 38 aurait pu prendre l'avantage par Fernand Mayembo qui trouvait la barre transversale dès la 8e minute et aurait pu bénéficier d'un penalty pour une faute sur Arouna Abou Demba (15).