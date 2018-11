Grève perlée dans le métro lyonnais

Vous n’avais pas aimé les bouchons et la circulation de ce lundi et mardi dans l’agglomération lyonnaise ?… Ce sera la même situation mercredi.

Les risques sur le trafic des métros devraient conduire les usagers à utiliser leur voiture occasionnant ainsi une belle pagaille dans les accès à Lyon.

Les régulateurs du métro sont encore en grève ce mercredi, mais surtout en soirée et à partir de 22 heures.

Les différentes lignes de métro et de funiculaire seront touchées selon les heures.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.tcl.fr