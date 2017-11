Gros renforts pour le LOU avec Nakaitaci et Doussain en 2018

Le LOU, 2e du Top 14 de rugby, se renforce encore pour 2018 avec les arrivées annoncées mardi des internationaux Noa Nakaitaci,

ailier de Clermont, et Jean-Marc Doussain, ouvreur du Stade Toulousain.



Nakaitaci, 27 ans, et Doussain, 26 ans, se sont engagés à partir du 1er juillet 2018 respectivement pour cinq et trois ans.



Le LOU a également officialisé les arrivées à la même date de deux autres joueurs, le pilier de Clermont Raphaël Chaume (28 ans, 1 sélection) pour quatre ans et le troisième-ligne d'Oyonnax Patrick Sobela (25 ans) pour deux ans.



Le club rhôdanien a en outre prolongé les contrats de plusieurs de ses joueurs qui expiraient en juin prochain.



Les piliers argentin Francisco Gomez-Kodela (32 ans) et sud-africain

Albertus Bukle (34 ans) ont signé une prolongation de deux et un an, les

troisièmes lignes australien Liam Gill (25 ans) et Julien Puricelli, capitaine

(36 ans), ont prolongé pour trois et un an.



Les centres Rudy Wulf, néo-zélandais (33 ans), et Thibaud Regard (24 ans)

se sont réengagés pour un et trois ans, Pierre-Louis Barassi (19 ans) pour

deux ans, et l'ailier Alexis Palisson (30 ans) pour deux ans.



Du côté de l'encadrement, après le manager sportif Pierre Mignoni qui avait déjà prolongé pour cinq ans jusqu'en 2023, l'entraîneur des avants Sébastien Bruno, l'entraîneur de la touche Karim GHezal et celui des lignes arrières, Kendrick Lynn, ont tous rempilé pour trois ans jusqu'en 2021.







Avec AFP