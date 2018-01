Groupe IGS : Nathalie Gauthier nommée Déléguée Régionale

Directrice Régionale Adjointe, Nathalie Gauthier est nommée Déléguée Régionale du Groupe IGS pour la région Auvergne Rhône-Alpes.







Après un Master en « Développement commercial et communication », complété quelques années plus tard par le programme DUA « Management et Développement » de l’EM, Nathalie Gauthier débute sa carrière dans une startup spécialisée dans les voyages culturels à destination des pays de l’Est et rejoint ensuite une mutuelle étudiante en tant que Responsable des partenariats universitaires.







Elle intègre ensuite le Groupe IGS en tant que Responsable Développement et Communication de l’école historique du groupe, l’IGS RH spécialisée dans la formation en gestion et management des ressources humaines.







Nathalie Gauthier s’investi au fil des années dans des projets transversaux en lien avec l’ensemble des écoles et centres de formation constituant le Groupe IGS en créant, par exemple, le club des entreprises partenaires du Groupe IGS, l’Executive Club en 2008.







En 2013, elle intègre la direction et est nommée en janvier 2018 Déléguée Régionale.







Ainsi, elle poursuit son action au service du développement des activités, de la notoriété du Groupe IGS et de ses marques.







Depuis sa création en 1975, IGS intervient en formation initiale, formation continue, apprentissage, alternance, et insertion des demandeurs d’emplois, dans des secteurs tels que le commerce, les RH, le management, la communication, le journalisme ou encore l’informatique.





Source: Groupe IGS