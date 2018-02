Guide Michelin: un nouveau 2 étoiles en plein coeur de Lyon

Le guide Michelin France 2018 compte deux nouvelles tables 3 étoiles, 5 nouvelles tables deux étoiles et 50 nouvelles une étoile



Le guide met à l'honneur le quart sud-est de la France, ainsi que les chefs japonais.



Les deux étoiles sont désormais au nombre de 85, avec cinq promus. C'est le cas de l'Auberge du Père Bise, établissement centenaire des rives du lac d'Annecy reprise en 2017 par Jean Sulpice.



Quinze jours après la mort du "pape" de la gastronomie Paul Bocuse, qui régnait sur sa table trois étoiles depuis plus d'un demi-siècle, un record, les quelque 200 chefs invités à la cérémonie d'annonce des résultats à la Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, ont salué la mémoire du chef de Collonges par une standing ovation.



Les chefs nippons confirment leur succès, avec deux étoiles pour le restaurant Takao Takano rue Malesherbes sur la rive gauche.



“J’ai conçu mon restaurant comme un appartement, un lieu de partage de la découverte,

de retour à la simplicité. Je sers vingt-six personnes avec le même esprit que si j’en recevais trois pour un dîner d’amis.” déclare le chef désormais doublement étoilé, un chef japonais mais qui prépare de la cuisine française. Il a d'ailleurs été formé chez Nicolas Le Bec.



Les trois étoiles sont au nombre de 28, dont le restaurant Paul Bocuse, Le 1947 Le Jardin Alpin, à Courchevel, La Maison des Bois - Marc Veyrat Col de la Croix-Fry, à Manigod, Flocons de Sel 1775 à Megève, Le Bois Sans Feuilles Place Jean-Troisgros, à Roanne, Régis et Jacques Marcon à St Bonnet le Froid, Pic à Valence et bien sur, Georges Blanc à Vonnas



Les 2 étoiles sont 85, dont Guy Lassausaie à Chasselay, Le Neuvième Art 173 rue Cuvier, 69006, Lyon, La Mère Brazier rue Royale, 69001, Lyon, le Takao Takano 33 rue Malesherbes, 69006, Lyon, La Pyramide à Vienne





Avec AFP