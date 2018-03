Handicap mental: les athlètes du sport adapté rêvent de réintégrer les Jeux paralympiques d'hiver

La Fédération française de sport adapté (FFSA) a déploré samedi que les skieurs et les fondeurs de haut niveau porteurs d'un handicap mental ou psychique soient toujours absents des Jeux paralympiques d'hiver, dénonçant "une injustice".



À Pyongcheang, en Corée du Sud, les compétitions paralympiques ont débuté après le départ des champions valides. Les athlètes sélectionnés sont des handicapés moteurs ou sensoriels.



"C'est injuste. L'objectif numéro un, c'est d'obtenir l'inscription de nos skieurs et de nos fondeurs aux prochains Jeux paralympiques, qui se tiendront à Pékin en 2022. On va batailler", annonce Christian Richard, conseiller technique national (CTN) à la FFSA.



Cette semaine, 166 athlètes ont participé à Lans-en-Vercors et à Autrans, près de Grenoble, aux Championnats de France de ski alpin et nordique sport adapté. L'épreuve s'est achevée samedi après-midi au pied des cimes enneigées du plateau du Vercors.



La FFSA y a appelé les instances sportives, comités français et international paralympiques en tête, à s'emparer davantage de la question pour permettre aux champions du sport adapté -66.000 licenciés en France, contre 13.000 pour le handisport qui encadre les sportifs handicapés moteurs et

sensoriels- de se faire une place aux Jeux d'hiver.



L'une des voie menant à la réintégration des athlètes de la FFSA passe par "l'infléchissement de la position de la Fédération française handisport (FFH) qui voit d'un mauvais oeil l'idée de laisser des places de son quota aux sportifs du sport adapté", analyse Yves Frecon, président du Comité départemental Isère du sport adapté.



"Le handicap mental ou psychique est aussi moins médiatique que le handicap moteur. L'enjeu est humaniste. Il y a un travail de communication à faire", ajoute Christian Richard.



Exclus à l'échelle mondiale des compétitions paralympiques durant la décennie 2000 suite à la mise au jour de tricheries, les athlètes issus du sport adapté ont repris peu à peu leur place au sein des délégations des Jeux d'été. A Londres d'abord en 2012, puis à Rio en 2016, dans trois sports: l'athlétisme, la natation et le tennis de table.



"On a pas mal ramé pour obtenir ce résultat. Et encore, en athlétisme, cette avancée ne touche que deux ou trois épreuves seulement", déplore Christian Richard.



S'agissant du sport adapté, la France est la première nation mondiale en ski alpin et la seconde en ski nordique.





