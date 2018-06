Haute-Savoie: Jean-Claude Carle quitte le Sénat et la vie politique

Le sénateur de Haute-Savoie Jean-Claude Carle (LR), mis en examen pour détournement de fonds publics, a annoncé son retrait de la vie politique, laissant son mandat à une élue qui deviendra la première sénatrice de ce département.



Jean-Claude Carle, 70 ans, à mi-parcours de son 3e mandat, a annoncé dans un

communiqué qu'il "passait le relais à sa colistière Sylviane Noël" pour "ouvrir la voie à une nouvelle génération d'élus".



Cette dernière, maire de Nancy-sur-Cluses (village d'un peu plus de 400 habitants), prendra sa suite après son départ du Sénat "au terme de la session extraordinaire de juillet-août". Mme Noël deviendra la première femme sénatrice de ce département alpin conservateur.



Jean-Claude Carle a précisé, samedi dans une interview au Dauphiné Libéré, que sa décision équivalait à la fin de sa carrière politique, puisqu'il n'a pas d'autre mandat, mais qu'elle n'avait "rien à voir" avec sa mise en examen.



Cinq sénateurs - dont Jean-Claude Carle et Henri de Raincourt, respectivement anciens trésorier et président du groupe UMP (devenue LR) - contestent actuellement leur mise en examen pour "détournement de fonds publics" ou recel de ce délit.



La cour d'appel de Paris l'a confirmée en décembre mais la Cour de cassation doit rendre sa décision le 27 juin sur le fait de savoir si ce délit peut être reproché à un parlementaire.



L'enquête, lancée en 2012, porte sur des compléments de revenus versés à des sénateurs de l'UMP grâce à un système présumé de détournements des enveloppes d'assistants parlementaires.





