Haute-Savoie: un homme tue son ex-compagne puis se suicide

Une femme de 34 ans a été abattue avec unfusil de chasse vendredi matin en Haute-Savoie par son ex compagnon de 37 ans, qui s'est ensuite donné la mort à quelques kilomètres du drame.



Les faits se sont noués vers 08H30 devant l'hôtel de ville de Cordon, une

commune située près de Sallanches où l'homme et son ex-compagne, séparés depuis octobre 2016, travaillaient comme employés municipaux.



La jeune femme est morte après avoir été atteinte de cinq balles de fusil

de chasse tirées par son ex-conjoint sur le parking du bâtiment, ont précisé

les pompiers.



L'auteur des coup de feu, qui a pris la fuite, a été découvert mort quelques minutes plus tard sur un chemin forestier par la gendarmerie.



Selon les premiers éléments de l'enquête, il se serait suicidé en retournant l'arme contre lui.



D'après le Dauphiné Libéré, le couple n'arrivait semble-t-il pas à s'entendre au sujet de la garde de sa fille de 3 ans.



Une enquête a été ouverte par le parquet de Bonneville pour faire la lumière sur les circonstances du drame.







Avec AFP