Haute-Savoie: un policier tire sur une voiture qui fonçait sur des collègues, un mort

Un véhicule refusant d'obtempérer a foncé sur des policiers mardi soir à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), conduisant un fonctionnaire à ouvrir le feu sur la voiture dont un occupant a été tué tandis que les autres ont pris la fuite, selon des sources concordantes.



Vers 22H15, les forces de l'ordre ont été appelées pour des coups de feu

dans un quartier sensible de cette ville bordant le lac Léman. La Brigade

anti-criminalité (Bac) se rend sur place, "armée pour faire face éventuellement à quelqu'un qui est en train de tirer des coups de feu", a déclaré mercredi à l'AFP la procureure d'Annecy, Véronique Denizot.



Ils ne trouvent personne sur place mais croisent un véhicule déjà contrôlé la veille alors que des coups de feu avaient déjà été tirés.



Commence alors une course poursuite avec cette voiture "qui refuse d'obtempérer aux sommations de s'arrêter".



L'un des véhicules de la Bac bloque la rue, l'autre se positionne derrière les fuyards et les policiers sortent de leurs voitures.



"A ce moment-là", les fonctionnaires placés derrière se rendent comptent

que les fuyards foncent sur leurs collègues "qui sont à pied en face d'eux" et un policier tire sur la voiture prise en chasse, touchant mortellement l'un des occupants, a détaillé la procureure, soulignant que "juste avant de faire feu, il voit un des passagers sortir une arme de poing".



La voiture des fuyards a été retrouvée plus loin avec la victime à bord,

âgée de 22 ans selon une source proche de l'enquête. Au moins deux autres occupants ont pris la fuite. Une arme a également été retrouvée.



Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une menée par la police judiciaire pour

tentative d'homicide sur personnes dépositaire de l'autorité publique avec un véhicule qui a "volontairement cherché à atteindre les policiers".



L'autre a été confiée à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour coups mortels par une personne dépositaire de l'autorité publique.



Le policier tireur a été placé en garde à vue mais, "extrêmement choqué",

il a fait un malaise et sera à nouveau convoqué.





