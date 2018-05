Ils s’appellent Amandine, Salah et Robin...leur point commun ? Ils travaillent chez Orange et exercent des métiers innovants ! Découvrez leurs parcours, leurs formations et leurs jobs cette semaine sur Lyon 1ère la radio de l’info et de l’éco



Lyon 1ère est partenaire de l’événement HELLO JOBS organisé ce jeudi 17 mai au Palais de la Bourse...