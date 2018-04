«Hermès hors les murs» rencontre avec les artisans Hermès au Palais de la Bourse

Festival de savoir-faire itinérant créé en 2011, « Hermès hors les murs » s’installe à Lyon, berceau du textile français avec lequel Hermès a tissé une complicité de longue date.



L’événement investit le palais de la Bourse du 20 juin au 1er juillet 2018, dans l’emblématique salle de la Corbeille.



À cette occasion, les artisans de dix métiers de la maison parisienne partent à la rencontre du public, partagent leur savoir-faire, leur expérience, leur passion.



Un parcours de dix modules permettra aux visiteurs de découvrir le talent de ces mains qui transforment la matière, fabriquent sacs, selles, carrés, cravates, bijoux, montres...



Les artisans démontrent, expliquent, répondent aux interrogations du public et partagent avec lui les techniques d’excellence.



Célébration de l’artisanat, ces rencontres permettent de se faire une autre idée de ce qui se cache derrière le mot « artisan » et de comprendre les gestes qui y sont associés.



Durant toute la durée de l’événement, des tables rondes et des ateliers tout public permettront aux plus curieux de se familiariser davantage encore avec les thèmes de l’artisanat et des savoir-faire, mais aussi de l’innovation et de la transmission.



Autres espaces de convivialité : un bistrot et un café accueilleront les visiteurs à tout moment.



«Hermès hors les murs»

Du 20 juin au 1er juillet 2018 PALAIS DE LA BOURSE DE LYON Place de la Bourse 69002 Lyon

Entrée libre

Tous les jours de 11 heures à 20 heures

Le dimanche de 11 heures à 19 heures Nocturne les jeudi et vendredi jusqu’à 22 heures



Hermès emploie 13 483 personnes dans le monde, dont 8 319 en France.



Les 3 310 artisans selliers-maroquiniers fabriquent les selles et articles d’équitation en cuir, les sacs, les bagages et la petite maroquinerie dans les 16 sites de production d’Hermès répartis dans l’Hexagone : Ile-de-France, Normandie, Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Grand- Est.



Depuis près de 30 ans, Hermès développe dans la région Rhône-Alpes un pôle artisanal regroupant aujourd’hui 4 maroquineries.



Créées entre 1989 et 2015, celles-ci sont situées à Pierre-Bénite, Aix-les-Bains, Belley et aux Abrets.



Toujours dans le bassin lyonnais, Hermès initie à la fin des années 1940 plusieurs collaborations avec des experts du textile. En 2002, ces partenariats donnent naissance à la « Holding Textile Hermès » qui regroupe l’ensemble de la lière de production textile : tissage, photogravure, impression, nition, confection.



Cette entité emploie aujourd’hui 785 personnes dont 455 artisans.



Distribué à Lyon dès 1952, Hermès inaugure son magasin en 1987 au 96, rue du Président-Édouard-Herriot dans le triangle d’or de la presqu’île