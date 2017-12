Hommage à Johnny Hallyday: les Lyonnais fans de la star vont monter à Paris

Les admirateurs de Johnny Hallyday s'organisent pour être au rendez-vous de l'hommage qui lui sera rendu samedi à Paris, les réservations de places de bus enregistrant un pic en particulier au départ du Sud-Est.



L'autocariste Flixbus a noté dès jeudi "un afflux de +20% à 30%" sur les

lignes "venant du nord de la France, de la Belgique mais aussi de plus loin

(Bretagne, Lyon, Nice et Marseille)".



Les demandes viennent de toute la France mais les lignes de nuit comme

Nice-Paris et Marseille-Paris sont particulièrement impactées car elles

permettent une arrivée le samedi matin et font économiser une nuit d'hôtel



Sur la route aussi, le trafic semble se densifier. "On est à 15% de départs

en plus vers Paris ce vendredi" par rapport à un vendredi classique, a dit à

l'AFP Audrey Wolfovski, directrice France de la plateforme de covoiturage Blablacar.



L'autocariste Ouibus a constaté "une légère hausse" de la demande depuis

jeudi soir et s'attend à une augmentation "plus significative" samedi matin avec des réservations de dernière minute, tandis que chez le concurrent Isilines "beaucoup de trajets" en direction de Paris samedi avant midi sont complets, en particulier au départ de Lille, Lyon, Limoges et Nantes.



Chez Flixbus, "la plupart des réservations sont des groupes ou des couples" et l'arrêt de Paris-La Défense est particulièrement demandé en raison de sa proximité du lieu de l'hommage au chanteur.



La France va rendre samedi un "hommage populaire" exceptionnel et rock'n roll à Johnny Hallyday, avec une foule d'admirateurs attendus sur les

Champs-Elysées.



Pour Flixbus, il s'agit d'un "double pic de demandes" puisqu'en plus des

lignes régulières, il a "répondu à plusieurs sollicitations de +fan clubs+

pour FlixBus location", son service de location d'autocar.



Selon l'autocariste, son principal partenaire du Nord "n'arrête pas de

refuser des demandes".



"L'un de ses conducteurs est lui-même membre du fan club de

Boulogne-sur-Mer et a pris un jour de congé pour pouvoir se rendre à

l'hommage", précise le transporteur.



Du côté de la SNCF, "aucun pic de demandes" n'a été constaté et 165.000

places de TGV à petits prix étaient encore disponibles jeudi soir.





