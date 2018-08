Horizon Parrainage recherche de nouveaux bénévoles

Pour accompagner le parrainage de nombreux enfants du territoire et soutenir les parrains dans cette démarche et dans leur relation avec l’enfant, l’association lyonnaise Horizon Parrainage lance un appel aux bénévoles.En 2017 Horizon Parrainage a accompagné 154 parrainages dont 133 sur le territoire métropolitain.Avec des sollicitations toujours plus importantes d’enfants connaissant une situation socio-affective fragilisée, l’association a besoin de forces vives pour organiser et structurer les parrainages solidaires.« Concrètement, les bénévoles accueillent les candidatures, accompagnent les futurs parrains dans leurs démarches et lors de la rencontre avec l’enfant. Ils jouent un rôle de facilitateur et deviennent un véritable référent entre le parrain et l’enfant » explique Mireille Ogier, Présidente de l’association.Tous les volontaires, quel que soit leur âge, leurs compétences et leurs disponibilités sont les bienvenus avec un seul objectif : permettre à des enfants et à des adolescents de s’épanouir en partageant des moments privilégiés avec leur parrain/marraine « de cœur ».« C’est aussi une façon de mettre un peu de mon savoir-faire, savoir-être et de mon temps libre au service de familles et de leurs enfants et ainsi d’être dans l’aide à la parentalité (...) Je me suis sentie en phase avec les valeurs de l’association autour du respect de l’autre et de sa culture, du partage, de la solidarité et aussi de la convivialité » témoigne Françoise Salmon, jeune retraité et bénévole à Horizon Parrainage.L’association qui compte actuellement 23 bénévoles a également besoin de personnes volontaires pour participer à la vie de l’association. « Nous avons besoin de faire connaître Horizon Parrainage sur l’ensemble du territoire et de promouvoir l’association en organisant des événements tout au long de l’année. C’est ainsi que nous pourrons sensibiliser les grand lyonnais au parrainage de proximité » ajoute Mireille Ogier.La Métropole de Lyon accompagne et soutient l’association depuis sa création. Ce soutien est l’une des illustrations concrètes initiées dans le cadre du Programme Métropolitain des Solidarités mis en œuvre en novembre 2017.Pour en savoir plus sur l’association Horizon Parrainage et s’engager en tant que bénévole, vous pouvez vous rendre sur leur site internet www.horizonparrainage.fr ou contacter le 04 72 05 84 85.Pour en savoir plus, écoutez aussi: