Hubert JULIEN-LAFERRIÈRE en Afrique avec Emmanuel Macron

Le député LREM, Hubert JULIEN-LAFERRIÈRE, décolle ce lundi pour l’Afrique, pour une visite de quatre jours au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Ghana, au sein de la délégation Présidentielle.



Membre de la commission des Affaires Étrangères de l’Assemblée nationale, travaillant depuis très longtemps sur les questions de coopération internationale, Hubert Julien-Laferrière est rapporteur du budget de l’aide publique au développement pour la loi de finances 2018



Macron a annoncé une forte augmentation de l’aide française au développement d’ici 2022.



Première étape de ce voyage: une visite au Burkina Faso où le Président prononcera mardi son discours devant 800 étudiants de l’université de Ouagadougou.



La délégation présidentielle visitera également une centrale solaire du Burkina, la plus grande d’Afrique de l’Ouest, cofinancée par l’Agence française de développement (AFD) et l’Union européenne.



Seconde étape : la délégation se rendra à Abidjan en Côte d’Ivoire pour participer au sommet Union Africaine - Union Européenne.



10 ans après l’adoption de la stratégie commune Afrique-UE, le sommet UA-UE doit renforcer encore davantage les liens politiques et économiques entre les deux continents et l'accent sera mis sur l'investissement dans la jeunesse.



"Une priorité pour l'Afrique comme pour l'UE, 60 % de la population africaine ayant moins de 25 ans" rappelle Hubert Julien-Laferrière qui participera, en compagnie de 6 autres intervenants, à un atelier débat sur le rôle essentiel des acteurs non étatiques, en particulier la société civile, dans le partenariat Europe - Afrique.



Sera posée également la première pierre du métro de la ville, pour lequel la France a accordé un prêt de 1,4 milliard d’euros.



Enfin, le voyage se terminera au Ghana, pays anglophone, membre observateur de l’Organisation internationale de la francophonie, qui accorde une place toujours plus importante au français.



La délégation assistera à la commémoration du soixantième anniversaire des relations diplomatiques entre Paris et Accra, de l’indépendance du pays, et de l’Alliance française d’Accra.



La délégation ira en outre à la rencontre des start-ups locales dans ce pays d’Afrique qui place l’innovation au coeur de ses préoccupations.





Hubert Julien-Laferrière a été vice-président du Grand Lyon en charge de la coopération internationale aux côtés de Gérard Collomb.