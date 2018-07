Il meurt en manipulant des feux d'artifice pour le 14-Juillet

Une personne est morte et deux autres ont été blessées mardi dans l'explosion suivie de l'incendie d'un hangar où elles manipulaient des feux d'artifice pour le 14-Juillet.



Les faits se sont produits en début d'après-midi à Mars dans le département. L'homme décédé, âgé de 26 ans, n'aurait pas réussi à s'extraire du hangar et son corps sans vie et brûlé a été retrouvé par les pompiers.



Un homme de 64 ans, légèrement brûlé, a été conduit au centre hospitalier de Roanne, et un homme de 60 ans, grièvement brûlé, a été héliporté à l'Hôpital privé de la Loire (HPL), à Saint-Etienne.



Ils manipulaient des feux d'artifice devant être tirés pour les fêtes du 14-Juillet dans de petites communes du nord du département.



Le parquet de Roanne a ouvert une enquête pour "homicide involontaire", confiée à la gendarmerie, afin de déterminer les causes de l'explosion et de l'incendie.