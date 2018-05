Ils droguent leurs voisins lors d'une soirée couscous pour les détrousser

Un couple et un adolescent de 17 ans ont été mis en examen en Isère pour avoir drogué leurs deux voisins lors d'une soirée couscous avant de les détrousser.



Les faits se sont déroulés le 14 mai au domicile des mis en cause, à Montalieu-Vercieu. Ces derniers ont versé dans le plat de leurs invités un antiépileptique dont l'un des effets secondaires est la somnolence.



"Les victimes ont été prises de vertiges et d'étourdissements avant de s'endormir profondément", a déclaré à l'AFP la procureure de la République de

Bourgoin-Jallieu (Isère), Dietlind Baudoin, confirmant une information du quotidien Le Dauphiné Libéré.



Interpellés mercredi et jeudi à leur domicile, le couple -un homme de 42 ans et une femme de 32 ans - et leur jeune comparse sont poursuivis pour "administration de substances nuisibles, vol en réunion et tentative d'escroquerie".



Le couple victime s'était aperçu le lendemain, à son réveil, du vol de ses cartes bancaires.



L'enquête a permis d'établir qu'elles avaient été utilisées par leurs hôtes pour tenter de retirer de l'argent à un distributeur de

billets.



Mal en point, les deux victimes s'étaient ensuite rendues aux urgences où la substance ingérée avait été identifiée.



Un mandat de dépôt et un placement sous contrôle judiciaire ont été respectivement requis contre le couple d'escrocs présumé et l'adolescent.









Avec APF