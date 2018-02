Ils enlèvent la fille du convoyeur à Lyon et vident son fourgon en Suisse

De faux plombiers qui font main basse sur des millions de francs suisses en kidnappant la fille d'un convoyeur de fonds, retrouvée saine et sauve après rançon: c'est le scénario d'une rocambolesque

affaire d'enlèvement survenue jeudi soir entre Lyon et la Suisse.



La jeune femme de 22 ans a été découverte par un passant qui l'a amenée à la gendarmerie, jeudi à 21H40, au bord d'une route sur la commune de Tramoyes, dans l'Ain, aux portes de Lyon. Très "choquée", elle leur raconte avoir été enlevée à 18H30 dans son appartement à Lyon par deux hommes qui s'étaient fait passer pour des plombiers.



Selon la victime, ses ravisseurs l'auraient ligotée et contrainte de monter dans un véhicule.



Elle sera ensuite obligée d'appeler son père, qui travaille en Suisse pour une société de transport de fonds. Ce dernier ayant au départ du mal à la croire, les ravisseurs lui ont alors fait comprendre "comment les choses allaient se passer" afin d'obtenir la rançon réclamée.



Domicilié à Annemasse (Haute-Savoie), le convoyeur était en train d'effectuer une tournée avec son collègue dans le canton de Vaud dans un fourgon blindé rempli d'argent.



La suite du scénario de l'opération a été précisée par la police suisse dans un communiqué.



Le fourgon circulait vers 19H45 sur l'autoroute A1 en direction de Lausanne lorsqu'il a été "contraint" de sortir à la hauteur de Chavornay et de se garer sur un parking à proximité où "attendaient plusieurs hommes armés". Les malfaiteurs ont "braqué les convoyeurs" et "dévalisé" tout le contenu du fourgon avant de prendre la fuite "à bord d'un véhicule SUV 4x4 de type Porsche de couleur foncée".



Les auteurs du braquage, trois hommes de "corpulence normale", vêtus de noir, cagoulés et gantés, parlant français avec un accent, "peut-être du sud de la France ou d'Afrique du nord", "ont pris une direction inconnue" et étaient toujours en fuite vendredi après-midi, souligne la police suisse qui

n'a pas précisé le nom de la société de transport de fonds, ni le montant du butin.



De source proche de l'enquête en France, il s'agit de la société SOS Surveillance. Le butin, toujours en cours de vérification, s'élèverait "entre 20 et 30 millions de francs suisses". La police cantonale vaudoise a lancé un appel à témoins. Aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade. La jeune fille et les deux convoyeurs ont été entendus par la police française.



Selon des sources proches du dossier, l'affaire, par son mode opératoire nécessitant "un gros travail de renseignement sur la jeune fille et son père", relève "du grand banditisme". Mais "beaucoup de points restent à éclaircir", souligne-t-on alors que "l'enquête ne fait que démarrer et va prendre du temps".





