Immigration: Collomb en Albanie pour enrayer la hausse des demandes d'asile

Gérard Collomb a entamé jeudi soir une visite de deux jours en Albanie pour faire le point sur la lutte contre l'immigration irrégulière, alors que la demande d'asile, majoritairement jugée abusive par les autorités françaises, a plus que doublé depuis le début de l'année.



Le ministre de l'Intérieur, après avoir dîné jeudi soir avec le Premier

ministre albanais Edi Rama, devait entamer le gros de sa visite vendredi aucours d'entretiens avec son homologue albanais Fatmir Xhafaj et le président de la République Ilir Meta.



Un "arrangement administratif" de "renforcement de la coopération

franco-albanaise en matière de lutte contre l'immigration irrégulière et la

lutte contre la criminalité" devait être signé dans la matinée.



En effet la France s'inquiète, depuis plus d'un an maintenant, de la forte

progression de la demande d'asile albanaise, qui a augmenté de 135% au cours des trois premiers trimestres à près de 7.000 demandes (hors mineurs accompagnants).



L'Albanie sera donc le premier pays d'origine des demandeurs d'asile cette

année, une "anomalie" pour les autorités françaises, alors que Tirana espère entrer un jour dans l'Union européenne et que le pays est considéré comme "sûr".



Cette immigration, venant d'un pays où le salaire moyen n'excède pas 400

euros, est parfois organisée par des parents rêvant d'un avenir meilleur pourleurs enfants, et souvent par des passeurs, bien conscients des conditions d'accueil favorables et des délais d'examen des demandes plus longs en France que dans certains autres pays.



Concentrée géographiquement dans l'est de la France ou dans le Lyonnais,

cette demande d'asile se retrouve aussi en Bretagne, "ce qui montre bien qu'il y a un problème", a souligné G. Collomb.



Cette année, 15 filières albanaises ont été démantelées (contre 5 l'an

dernier) et 15 enquêtes sont en cours, indique-t-on à la police aux frontières.





Avec AFP