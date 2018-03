Inauguration du club house et des nouveaux équipements du stade Alexandre MORIN

Le Stade Morin, 21, avenue Eisenhower, dans le 5ème arr., bénéficie de nouveaux équipements.



La construction de vestiaires et d’un clubhouse vient compléter la rénovation du terrain de football, avec un nouveau gazon synthétique dernière génération, le décalage du terrain vers le nord, le renouvellement des mâts d’éclairage, des équipements buts et abris de bancs de touche, et la remise en état des abords.



Cette première opération s’était déroulée durant l’été 2014.



La deuxième opération a permis la construction de nouveaux bâtiments de l’autre côté du stade, au sud du terrain. L’accès principal a été déplacé et une rampe extérieure construite pour les personnes à mobilité réduite.



Des constructions pour permettre un fonctionnement autonome des 2 entités vestiaires et clubhouse.



Le premier bâtiment comprend 4 vestiaires collectifs avec douches, 2 vestiaires enseignants/arbitres, un local infirmerie, les locaux du personnel affecté à l’exploitation du site.



Le clubhouse est constitué d’une salle polyvalente, 2 bureaux pour les responsables des associations sportives, des locaux de rangement pour le matériel d’activité et le matériel d’entretien.



Financé par la Ville de Lyon, le coût global de l’opération est de 2.800.000 € (700.000 € pour le terrain et 2.100.000 € pour les bâtiments).



Les travaux ont débuté en avril 2014 et l’ouvrage livré en avril 2015. Ils seront inaugurés ce mercredi 10 juin par Gérard Collomb.



Ces deux opérations consécutives devaient permettre d’obtenir une homologation du stade pour la compétition en catégorie 4 telle que définie par la Fédération Française de Football.