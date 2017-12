Incendie criminel d'un garage près de Grenoble

Un violent incendie qui a détruit dans la nuit de dimanche à lundi un garage spécialisé dans les pneumatiques à

Saint-Martin-d'Hères (Isère), est d'origine criminelle, a indiqué à l'AFP le

parquet de Grenoble.



L'antenne grenobloise de la PJ de Lyon et la sûreté départementale ont été

saisies de l'enquête.



A ce stade de l'enquête, aucun lien ne permet de relier ce sinistre aux

incendies volontaires revendiqués récemment par des activistes libertaires dans la région grenobloise, a-t-on précisé de même source, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné Libéré.



Le feu s'est déclaré vers minuit dans ce garage situé aux portes de Grenoble.



A l'arrivée des sapeurs-pompiers, près de 2.000 mètres carrés des

locaux d'Euromaster, où de nombreux pneus étaient entreposés, étaient déjà

embrasés ainsi que la toiture.



Les pompiers ont déployé d'importants moyens pour maîtriser le sinistre qui menaçait de se propager à une clinique située à côté du garage.



Par mesure de sécurité, une centaine de personnes, personnels et patients,

de la clinique Belledonne ont été déplacées au sein de l'établissement.



Finalement, seules quelques vitres de la façade ont été endommagées et aucun blessé n'est à déplorer.



La clinique a continué à fonctionner.



La dizaine de personnes travaillant dans le garage incendié a été reclassée

dans d'autres centres de la région afin de leur éviter le chômage technique