Incendies de voitures: deux adolescents mis en examen dans la Loire

Deux mineurs ont été mis en examen pour

l'incendie de quatre véhicules à Saint-Etienne, après de nombreux précédents depuis une semaine dans l'agglomération.



Présentés jeudi soir au parquet qui avait requis le placement en détention provisoire du plus âgé présenté comme récidiviste, ces garçons de 15 et 16 ans ont été placés sous contrôle judiciaire par un juge des enfants.



Le plus âgé est par ailleurs suspecté d'outrages et de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique dans le cadre de son interpellation et de sa garde à vue.



Ils sont soupçonnés d'avoir incendié quatre voitures mardi dans le quartier populaire de Montchovet, dont une par propagation des flammes.



Leur interpellation est intervenue dans un contexte d'incendies volontaires répétés qui ont touché plus d'une soixantaine de voitures, à La Ricamarie et au Chambon-Feugerolles, à la suite de l'accident d'un conducteur de quad qui tentait d'échapper à un contrôle de police, le 1er juin.



Ce jeune franco-turc de 21 ans, qui s'est grièvement blessé dans une sortie de route, roulait alors sans casque ni plaque d'immatriculation.



Le parquet de Saint-Etienne a saisi l'IGPN pour déterminer les circonstances de l'accident.



La présence d'un dispositif renforcé par la présence d'une demi-compagnie de CRS a permis de réduire très fortement ces violences urbaines au cours des deux dernières nuit