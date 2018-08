Initiation au wutao au Parc de la Tête d’Or

Création contemporaine et originale de Pol Charoy et Imanou Risselard, le Wutao est le fruit du métissage des pratiques énergétiques et artistiques, des sagesses ancestrales et des découvertes scientifiques les plus récentes, des visions orientales et occidentales du mouvement.



Ancré dans le changement sociétal à venir et voie de connaissance de Soi, le Wutao veut « révolutionner la relation au corps pour cultiver le sentiment du geste. Par l’éveil de l’ondulation de la colonne vertébrale, sa pratique nous relie à notre mémoire du devenir ».



Stress, burn out, douleurs, dépression... Les maux de notre société sont nombreux et le Wutao s’affiche comme « l’une des voies nouvelles pour nous aider à préserver notre équilibre ».



« La pratique du Wutao nous amène à une nouvelle conscience de notre corps, plus intime, plus délicate. Nous réapprenons à écouter, à ressentir. Les tensions alors peu à peu s’effacent. Les pensées sont plus légères, plus créatrices aussi. Les émotions peuvent s’exprimer avec douceur. Notre organisme se régénère grâce à la douce puissance du mouvement et du souffle » expliquent celles et ceux qui pratiquent le wutao.



Pour découvrir le Wutao, rendez-vous le lundi 17 septembre à 19h au Parc de la Tête d?Or.



Une initiation est offerte. Les cours reprennent ensuite lundi 24 septembre à Perrache, Charpennes, Ecully, Coteaux du Lyonnais



Toutes les infos sur wutao.fr et unmonderond.com.