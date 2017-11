Intrusion de militants de Greenpeace à la centrale de Cruas-Meysse (Ardèche)

Plusieurs militants de Greenpeace se sont introduits mardi vers 06H20 sur le site de la centrale nucléaire de

Cruas-Meysse en Ardèche et certains se sont suspendus à un des bâtiments,

a-t-on appris auprès de l'ONG de défense de l'environnement.



"Nous voulons pointer du doigt les failles de sécurité des piscines

d'entreposage du combustible usé qui sont conçues comme des bâtiments

classiques avec une faible résistance. Il suffirait de faire un trou pour avoir un feu de combustibles", a expliqué à l'AFP Yannick Rousselet, chargé de

campagne nucléaire et qui est sur place.



"Ces bâtiments sont ceux qui contiennent le plus de radioactivité dans une centrale nucléaire, ils ne sont pas assez protégés face au risque d'attaques extérieures", ajoute l'ONG dans un communiqué.



Il y avait trois équipes, 22 militants au total, une première équipe qui

est allée à la rencontre des gendarmes pour expliquer l'action et s'est fait

interpeller, une autre est allée vers le réacteur numéro quatre et une

troisième visait la piscine d'entreposage du combustible usé.



Peu avant 8H00, quatre militants étaient toujours suspendus le long de

cette piscine, deux le long du mur à 12 mètres du sol, deux sur un fronton, a

détaillé Yannick Rousselet.



"Il y a bien eu une intrusion" de plusieurs personnes et certaines ont été interpellées, précise une source proche du dossier. Les gendarmes sont sur place et plus particulièrement un Peloton spécialisé de protection de la Gendarmerie (PSPG).



Avec AFP