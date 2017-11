Isère: un jeune fauché par un train après un contrôle de police

Un jeune homme de 19 ans a été mortellement fauché par un train mardi à Vienne (Isère), après avoir échappé à un contrôle de la police municipale.



"Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte par le

parquet et confiée au commissariat de Vienne", a indiqué à l'AFP le procureur

de la République, Jérôme Bourrier.



Selon les premiers éléments qui ressortent des auditions, une patrouille municipale avait repéré un jeune conduisant un quad qui n'était pas immatriculé et voulait procéder à un contrôle.



Refusant de s'arrêter, le jeune homme, qui était déjà connu de la justice

pour de "multiples délits", est parti à bord de son engin, selon le procureur.



Un peu plus tard, les policiers poursuivant leur patrouille tombent sur le quad, arrêté, avec des jeunes aux alentours. A ce moment, un des jeunes gens - "le conducteur vraisemblable" - prend les clés du quad et s'enfuit.



"Il va être poursuivi par les policiers, plutôt à distance qu'à 5 mètres,

selon les premiers éléments. C'est dans ce cadre que le jeune va partir sur les voies SNCF. Les policiers, a priori, vont alors interrompre la poursuite", a expliqué M. Bourrier.



Le conducteur du train, auditionné dès mardi, a déclaré aux enquêteurs

avoir "vu un jeune sur le bord de la voie, marchant seul, sans policier à

proximité". "Et pour une raison indéterminée, il va traverser la voie alors que le train arrive", a ajouté le magistrat.



Par ailleurs, des échauffourées -- feux de poubelles, jets de pierres et

bouteilles contre les pompiers et policiers-- ont éclaté mardi soir dans le

quartier de l'Isle, une cité du sud de Vienne, d'où était originaire la victime.



"Pour le moment, nous n'avons pas d'élément objectif qui atteste d'un lien

direct" entre le décès du jeune homme et ces violences, selon M. Bourrier,

d'autant qu'il n'y a pas eu d'interpellation.





Avec AFP