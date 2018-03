Isère: un parapentiste se tue dans le massif de la Chartreuse

Un parapentiste de 34 ans a trouvé la mort samedi après-midi en Isère dans le massif de la Chartreuse au cours d'une sortie entre amis.



Originaire de la région, la victime, bien équipée et connaissant parfaitement les lieux, selon les secours, s'était élancée en début d'après-midi du site de Saint Hilaire du Touvet, réputé chez les parapentistes.



Selon le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Grenoble, qui lui a porté secours, sa voile se serait refermée pour une raison encore inconnue, l'entraînant dans une chute sans que ses amis ne s'en aperçoivent.



Ce n'est qu'au terme du vol que ses camarades, inquiets de ne pas le voir revenir, ont donné l'alerte menant à la découverte, loin de sa voile et sur un secteur boisé très raide, de son corps inanimé.



"L'enquête le déterminera, mais on imagine qu'il a percuté une ligne électrique. Il est mort sur le coup", ont indiqué les secours. Les enquêteurs procédaient dimanche matin à des auditions pour éclaircir les causes du drame.







Avec AFP