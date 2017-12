Isère: un randonneur de 29 ans retrouvé mort après une chute

Un randonneur de 29 ans, recherché depuis lundi, a été retrouvé mort mardi après-midi dans le massif de Belledonne en Isère, victime d'une chute, ont indiqué les secouristes.



Le corps de la victime, qui résidait à Theys, près de Grenoble, a été découvert par ces derniers vers 14H00 dans une "zone raide" vers 1.500 mètres d'altitude entre la Draye du Rocher Blanc et les Rochers de la Far, a déclaré la CRS Alpes, confirmant une information du Dauphiné Libéré.



Il aurait fait une chute d'une centaine de mètres.



Un dispositif de recherches d'une dizaine d'hommes de la CRS Alpes avait été mis en place dès l'alerte des proches de la victime.



Ce décès en Isère s'ajoute à ceux de trois randonneurs portés disparus

samedi soir et retrouvés morts dimanche dans le massif de la Chartreuse, dont deux dans une avalanche.







Avec AFP