Isère: un randonneur retrouvé mort, deux autres portés disparus

Un randonneur porté disparu depuis samedi soir a été retrouvé mort dimanche matin dans le massif de la Chartreuse, en Isère, selon les secours en montagne qui recherchent actuellement deux autres personnes dans le secteur.



La victime, âgée de 47 ans, a été retrouvée vers 9H00 au pied de la Dent de Crolles, près de Grenoble, après des recherches nocturnes qui n'avaient rien donné en raison d'une très faible visibilité.



Selon le PGHM de l'Isère, qui a mené l'opération, le quadragénaire était

parti seul samedi et n'avait plus donné signe de vie depuis. Il a "probablement été victime d'une coulée de neige" alors qu'il évoluait en ski de randonnée.



C'est sa compagne, inquiète de ne pas le voir rentrer, qui a donné l'alerte.



Les secours en montagne sont à la recherche de deux autres randonneurs qui avaient initié samedi à midi une sortie en direction du Grand Som, un sommet du massif de la Chartreuse situé à 2.000 mètres d'altitude.



Les deux hommes ont été recherchés en vain toute la nuit après la

découverte de leur véhicule sur un parking. Les rondes ont repris dimanche matin avec l'appui d'un hélicoptère.



Samedi, Météo France a mis en garde contre un risque d'avalanche "en nette

hausse" sur certains massifs français, où les récentes chutes de flocons ont

fragilisé le manteau neigeux et favorisé le risque de déclenchements spontanés.



Dans les Alpes, l'institut météorologique conseille de "ne pas

sous-estimer" le risque de déclenchement de plaques par un randonneur ou un skieur hors-piste, bien que les chutes de neige aient été "faibles" ces derniers jours.





Avec AFP