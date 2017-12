Isère: une retraitée retrouvée morte après une coulée de boue

Une retraitée de 76 ans a été retrouvée morte samedi matin à Claix, en Isère, dans les décombres de sa maison en partie détruite par une coulée de boue.



Selon les premiers éléments de l'enquête, les abondantes précipitations de ces dernières heures auraient provoqué vers 9H00 l'éboulement d'un important amas de terre provenant d'une colline située en amont de l'habitation.



La coulée de boue ainsi formée aurait enseveli et détruit une partie de la bâtisse, où habitaient un couple de retraités et leur fille. L'époux de la victime et leur fille, sains et saufs, ne se trouvaient pas dans la maison au moment de l'accident.



Suite au drame, une quarantaine de maisons situées autour de l'habitation détruite ont été évacuées et leurs résidents ont été pris en charge par la mairie.



Des ingénieurs et géologues de Restauration des terrains en montagne (RTM) se sont rendus sur place pour déterminer l'ampleur de la coulée de boue et le risque d'un nouvel éboulement.







Avec AFP