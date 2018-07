JCDecaux déploie ses 4 000 nouveaux Vélo’v en moins de temps que prévu...

JCDecaux a déployé avec succès les 4 000 nouveaux vélos rouges sur le territoire de la Métropole de Lyon la nuit dernière.



"Un véritable défi industriel et logistique" a souligné David Kimelfeld au départ de l'opération mardi vers 20h aux entrepots de JC Decaux à Villeurbanne



Les anciens Vélo’v ont été collectés pour être remplacés simultanément par les nouveaux, sans

interruption de service et en une seule nuit.



Une opération réalisée en à peine 7 heures....A 3h30 le tour était joué



En novembre 2017, la Métropole de Lyon avait signé un nouveau marché avec JCDecaux, impliquant

la mise en place de nouveaux vélos, notamment plus légers.



Les 348 bornes des stations existantes ont été transformées ces dernières semaines, afin de répondre aux exigences de la nouvelle génération de Vélo’v.



La nouvelle génération de Vélo’v a été assemblée près de Saint-Etienne par les Cycles Lapierre. Ils ont été testés puis stockés pour être déployée le jour J.



Les équipes de JCDecaux se sont mobilisées pour une transition efficace et fluide, sans rupture de service.



Plus de 120 collaborateurs de JCDecaux, dont des équipes venues de toute la France en soutien des équipes lyonnaises, se sont relayés pour récupérer les 4 000 anciens vélos sur toutes les stations du territoire de la Métropole et les remplacer par des vélos nouvelle génération, ceci avec l’appui de 32 semi-remorques et 40 camions.



Les 73 000 abonnés Vélo’v et plus largement, tous les habitants du Grand Lyon disposaient dès ce matin de 4 000 nouveaux Vélo’v flambant neufs, dont les fonctionnalités vont continuer des’enrichir dans les semaines à venir.



Entre 7h et 9h, les équipes ont pu constater une augmentation de 12% du nombre de trajets réalisés par rapport à la même période la veille...de nombreux adeptes du vélo rouge ot sans doute voulu testé le nouvel engin



Quant au matériel récupéré, il sera démantelé et reconditionné par les entreprises d’insertion ENVIE et Emerjean et sera ainsi à 100% réutilisé, sur d’autres marchés VLS ou en pièces détachées ou valorisé à travers des filières spécialisées. Par ailleurs, un partenariat avec le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri a été noué : 10 personnes en insertion ont été recrutées par Cyclocity, filiale de JCDecaux en charge de l’activité vélo en libre-service, pour renforcer les équipes de maintenance des nouveaux Vélo’v.



Le Vélo’v 2ème génération est 100% nouveau : ligne, composants, fonctionnalités. Gris et rouge, il affiche

un design renouvelé, imaginé par les équipes de JCDecaux avec le designer franco-argentin Marcelo

Joulia. Il répond aussi à une volonté de légèreté, de mobilité et de facilité d’utilisation.



Le vélo a été allégé de 2,3 kg grâce à l'utilisation de l'aluminium. Il est doté d'une roue arrière increvable et d'un dispositif anti-déraillement. De plus, il est désormais équipé d’un feu arrière qui permet de matérialiser visuellement au sol une distance de sécurité.



Une nouvelle application smartphone « Vélo’v officiel » est disponible et le site web a été repensé pour une plus grande facilité d’usage.



D’ici 2020, de nouvelles stations seront ouvertes...Le contrat prévoit le déploiement progressif de 80 stations supplémentaires avec 1 850 points d’accroche, à Lyon, Villeurbanne et sur le territoire de 23 communes de la Métropole ainsi que 1 000 vélos supplémentaires.



A cette échéance, le parc lyonnais de vélos en libre-service atteindra 5 000 vélos, soit le plus important de France après Paris.