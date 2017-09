JEP 2017: le premier bilan en chiffres pour le Grand Lyon

Cette année encore, le public s’est fortement mobilisé pour partir à la découverte des 650 offres de cette 34ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, riche en nouveautés.Tout au long du week-end, les lieux historiques et culturels, les écoles et équipements sociaux ont ouvert leurs portes à un public désireux de s’approprier son patrimoine, avec pour fil rouge la thématique « la Métropole au fil de l’eau ».De nombreuses animations, expositions, ateliers et balades se sont plus particulièrement adressés au jeune public pour incarner le thème de la jeunesse retenu par l’État cette année.Engouement autour de la Métropole au fil de l’eau...Des infrastructures comme l’Usine des eaux de Caluire et la Station d’épuration de Pierre- Bénite ont respectivement accueilli 1100 et 465 visiteurs.La croisière dans le quartier des docks et du Port de Lyon organisée par les Voies Navigables de France a rencontré un vif succès : 300 visiteurs ont pu voguer sur le Rhône à la découverte de lieux industriels habituellement inaccessibles au public et la capacité de la vedette n’a pas permis de satisfaire toutes les demandes.Les amoureux de nature ont investi quant à eux les jardins, les parcs, les rivages des rivières et des lacs, à l’instar des animations proposées au Grand Parc de Miribel Jonage qui ont accueilli 2000 personnes.L’eau, indispensable à la vie, peut aussi en sauver. La réserve du Musée des Sapeurs- Pompiers a ouvert ses archives et ses coulisses à près de 5000 visiteurs pour mettre en lumière plus de 200 ans de bons et loyaux services.Enfin, les spectacles lumineux et les installations immersives de la compagnie Louxor Spectacle sur la Darse de Confluence, destinées à sensibiliser au risque d’inondation, ont rassemblé un millier de visiteurs. Ceux-ci ont particulièrement apprécié l’immense baleine mécanique sortir des eaux !Les élèves des écoles, lycées et centres de formation ont dévoilé les coulisses de leurs établissements tout au long du week-end.Ainsi, le Collège La Tourette a accueilli 540 visiteurs et 37 personnes ont été guidées à travers le Lycée professionnel Georges Lamarque à Rillieux. Le très réputé Centre de Formation des Compagnons a pu faire admirer ses locaux et sa verrière à 850 curieux.L’ENS qui fête cette année ses 30 ans d’installation à Lyon a pu montrer, quant à elle, l’étendue des recherches qu’elle abrite à près de 1500 curieux.650 jeunes et moins jeunes se sont pressés autour d’Hydrauli’kit, une animation présentée par le service Archéologique de la Ville de Lyon. Ils ont pu découvrir la méthodologie des fouilles archéologiques réalisées sur le chantier du Parc Saint Antoine.L’histoire de l’apparition de l’eau dans l’Univers a rassemblé 200 scientifiques en herbe au Planétarium de Vaulx-en-Velin.Comme chaque année, les monuments et les institutions culturelles de Lyon suscitent toujours autant de curiosité.Ainsi, 14815 personnes se sont rendues à l’Hôtel de Ville, 8774 à l’Opéra et 10738 au Musée des Confluences.12945 visiteurs se sont pressés au Musée des Beaux- Arts tandis qu’ils étaient 6500 aux Musées Gadagne. 4700 personnes ont enfin participé aux nombreuses animations proposées au Musée Gallo-Romain.De même, les sites industriels ou historiques implantés autour de Lyon mobilisent toujours autant le public, à l’instar du millier de visiteurs venus découvrir le Domaine Melchior Philibert à Charly.Le Fort de Feyzin a réuni à nouveau un large public avec 1100 visiteurs. Villeurbanne n’est pas en reste avec le Rize et sa visite d’appartement témoins dans le quartier des Gratte-Ciel qui ont réuni 935 curieux.1100 personnes se sont enfin plongées dans une part sombre de l’histoire en revivant le procès de Klaus Barbie grâce aux nouveaux documents mis à disposition par les Archives Départementales et Métropolitaines.Ouvert en début d’année, le Musée Jean Couty a attiré 600 visiteurs venus admirer des œuvres majeures de la peinture lyonnaise.La styliste et costumière Lola Bastille a ouvert les portes de son atelier de la Mulatière à une cinquantaine de visiteurs privilégiés et fait visiter les coulisses de son métier créatif.Les Serres de Vénissieux ont accueilli 172 passionnés d’arbres et de plantes.Par ailleurs, les lieux de culte attisent toujours la curiosité. Ce sont ainsi 2500 visiteurs qui ont découvert les restaurations de la Chapelle de l’Ile Barbe et près de 5000 celles de la Chapelle de l’Hôtel Dieu.Les habitants de Givors ont vu leurs confidences contées à 110 spectateurs attentifs, tandis que les animations ludiques autour des ressources énergétiques au Tubà ont rassembléune centaine de visiteurs.Le bâtiment Jules Weitz, patrimoine industriel du XIXème siècle qui abrite aujourd’hui la radio Lyon 1ère a accueilli dans ses locaux 280 personnes. (voir et écouter ici:Les visites guidées et les croisières proposées par l’Office du tourisme du Grand Lyon ont cette année encore connu un franc succès auprès de 1992 personnes.Les balades urbaines des musées Gadagne ont affiché complet, comme les parcours adaptés aux personnes en situation de handicap organisées comme chaque année par l’association Renaissance du Vieux Lyon"Les Journées Européennes du Patrimoine dans la Métropole de Lyon sont une nouvelle fois un succès grâce à la forte mobilisation des acteurs privés, associatifs et publics. Ce sont près de 500 conseils de quartier, associations, propriétaires privés, entreprises, artisans ou services culturels qui ont proposé plus de 650 animations dans 400 sites différents et répartis sur l’ensemble du territoire" rappelle la Métropole dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère.