JEP 2018: visites gratuites des vestiges à Saint Romain de Jalionas

Envie d’une sortie en famille ? Profitez d’une pause historique et culturelle en visitant le site du Vernai de Saint Romain de Jalionas.



A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2018, le site ouvrira ses portes les 15 et 16 septembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.



Installé au bord d’un marais à priori peu accueillant, le site a pourtant été occupé de manière continue sur 17 siècles, et a connu un développement exceptionnel. Sa villa gallo-romaine, véritable palais rural, fut l’une des plus vastes de Gaule.



Des visites gratuites des vestiges, commentées par des archéologues, seront proposées aux visiteurs toutes les heures.



Les enfants pourront s’essayer à un jeu de piste, une façon plus ludique de comprendre la riche histoire de ce site.



Les bénévoles de l’Association pour l’Histoire et l’Archéologie à Saint Romain de Jalionas vous accueilleront pour des animations manuelles et ludiques destinés à tous les publics: ateliers mosaïque, calligraphie, fabrication de lampes à huile en poterie, pratique de jeux romains, travail du cuir, présentation des matériaux de construction, techniques de fouilles, lavage et tamisage des tessons découverts lors des dernières fouilles, atelier photo, bibliothèque éphémère ainsi qu’une buvette médiévale et contemporaine.



Une occasion de mêler la culture et la bonne humeur, en famille, à 40 km de Lyon!







Site du Vernai (à côté de l’église), chemin des Vignes, Saint-Romain-de-Jalionas.

Parking sur place.



https://saintromainarcheologie.wordpress.com