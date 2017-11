JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE : sensibilisation et dépistages gratuits des diabètes au Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc

Pour la seconde année consécutive, les professionnels de santé du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc se mobilisent autour de la Journée mondiale du diabète.



En France, plus de 3,5 millions de personnes souffrent de diabète et sont soumises à un traitement médicamenteux.



A ce chiffre, s’ajoute une population atteinte sans le savoir, puisque le diabète est une maladie dites asymptomatique : il s’agit d’une maladie chronique qui s’installe et évolue sans apparition de signes avant-coureurs.



Le diabète dit de type 2 - représentant 90% des cas de diabète traités - touche particulièrement les individus sédentaires, en surpoids ou obèses, avec antécédents familiaux de diabète.



S’il n’est pas pris en charge à temps, le diabète peut être à l’origine de complications graves (cécité, maladies rénales, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, amputation), pouvant aller jusqu’au décès.



Un dépistage précoce s’avère donc essentiel pour retarder voire éviter l’apparition de diabète de type 2, grâce à la mise en place de gestes simples : changement des habitudes alimentaires vers une alimentation saine et équilibrée, et pratique d’exercices réguliers afin de lutter contre la sédentarité.



Le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc propose une journée d’information et de dépistage des diabètes, gratuite et ouverte à tous :

le mardi 14 novembre, de 10h à 18h

au Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc20 quai Claude Bernard, Lyon 7ème (Salles de réunion, au rez-de-chaussée).



Dans le cadre de cette journée, seront proposés des ateliers d’information et de prévention (diététique et activité physique), un dépistage des diabètes (prise de sang et analyses d’urine).



Les différents prélèvements seront réalisés grâce au concours du centre de prélèvements du Laboratoire d’Analyses Médicales du Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc.



Cette journée sera également l’occasion d’informer le public des innovations dans la prise en charge en diabétologie : notamment l’avènement de la télémédecine ou le déploiement et le remboursement d’un lecteur de glycémie capable de mesurer le taux de sucre sans nécessité de se piquer.



Une équipe de médecins, diététiciennes et kinésithérapeutes du Centre Hospitalier, les étudiants de l’Institut de Formation en Soins

Infirmiers Joseph Lepercq et les bénévoles de l’AFD 69, se tiendront à la disposition du public tout au long de cette journée.



Source: Saint-Luc Saint-Jo