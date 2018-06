JOURNÉE MONDIALE DU RÉFUGIÉ: LA MAISON TROISGROS ACCUEILLE UN CHEF SYRIEN À OUCHES

La maison Troisgros ainsi que 7 restaurants lyonnais se sont engagés et confient leurs cuisines à

des chefs réfugiés en France.



Le temps d’un ou plusieurs services, la carte de ces restaurants va s’enrichir de plats venus d’ailleurs,

pour faire découvrir de nouvelles saveurs et inciter gourmands et chefs à se rencontrer.



Qu’ils aient carte blanche ou qu’ils concoctent des menus à quatre mains, les chefs du Refugee Food Festival raviront les papilles du public lors de déjeuners, brunchs et dîners.



« Si les aliments traversent le monde, les cuisiniers voyagent parfois pour échapper à un régime qui n'a rien d'alimentaire. En revanche quel extraordinaire mode d'intégration que la cuisine. » Michel & César Troisgros ont souhaité cette année s’associer au projet et ouvrir leur Maison au chef syrien Mohammad

Elkhaldy pour deux services exceptionnels



Le menu dégustation du Bois sans feuilles s’enrichira de saveurs et de mets syriens.



Pour Mohamad Elkhaldy, arrivé en France en 2015, c’est « un immense honneur, et l’occasion de partager une partie de ma Syrie, de ses saveurs, de ses produits, et de ses techniques culinaires ancestrales ».



Le Molokhya et le Frikeh feront partie des mets proposés à la carte du Bois sans feuilles ce jour-ci, ainsi qu’un dessert, nommé simplement « Syria » par Mohammad, concentré de trois spécialités syriennes,

respectivement d’Homs, de Damas et d’Alep.



Collaboration exceptionnelle

Mohammad Elkhaldy & Michel et César Troisgros

Le Bois sans feuilles

Maison Troisgros • Ouches • Déjeuner et dîner le 28 juin



IInitiative citoyenne, le Refugee Food Festival est un projet itinérant qui crée des collaborations entre des restaurants et des chefs réfugiés. Le projet est porté par l’association Food Sweet Food, créée en 2013 afin de promouvoir les traditions culinaires à travers le monde.