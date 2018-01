Jean-Michel Aulas: "Une minute d'applaudissements avant OL-PSG en hommage à Monsieur Paul"

Jean-Michel Aulas (président de l'Olympique lyonnais) a réagi au décès de son ami Paul Bocuse "Paul était un immense talent et sur le plan de la notoriété, l'ambassadeur N.1 de la gastronomie en France. C'était le Lyonnais le plus connu dans le monde. Au gré des années, nous avions tissé au fil des années

une relation plus que professionnelle".



"Nous sommes très tristes d'apprendre cette terrible nouvelle. Il y aura une minute d'applaudissement avant le match OL-PSG en hommage à une immense personnalité lyonnaise et française. Je me

souviens de tous ces tirages au sort de coupe d'Europe. Les dirigeants adverses ne nous demandaient pas à quelle heure était le match ou comment les choses allaient s'organiser mais plutôt si le dîner officiel de la veille se ferait bien chez Paul Bocuse. Nous avons recensé 95 dîners chez lui. C'était une personnalité étonnante, un homme exceptionnel qui a eu une vie extrêmement dense et formidable".



"Quand le Groupama stadium s'est construit mon rêve était qu'il y ait une restaurant. Et quand il y a eu une discussion avec Jérôme Bocuse, son fils, pour l'ouverture d'une brasserie Bocuse dans le stade,

j'avais une immense fierté" conclut JMA.



Avec AFP