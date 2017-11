Jeune fauché par un train: l'enquête n'incrimine pas les policiers municipaux

L'enquête sur le décès d'un jeune de

19 ans, fauché par un TER mardi à Vienne (Isère) après s'être soustrait à un contrôle de police, ne met pas en cause les agents municipaux selon le

parquet, une version que conteste la famille du disparu.



Mardi vers 14H30, la victime conduisait un quad non immatriculé quand des policiers municipaux de Vienne ont tenté de le contrôler.



Le conducteur a refusé de s'arrêter avant d'abandonner son véhicule plus loin et de partir en courant, poursuivi par d'autres agents.



"A ce stade et alors que les investigations se poursuivent, rien ne permet d'affirmer que les policiers municipaux soient intervenus directement ou indirectement dans le décès tragique de la victime", a déclaré le vice-procureur de la République à Vienne, François-Xavier Dulin, lors d'une conférence de presse.



Des témoignages recueillis par les enquêteurs ont corroboré ceux des agents municipaux et du conducteur du TER Lyon-Vienne qui a percuté la victime, a-t-il précisé.



Selon le magistrat, le cheminot a indiqué "avoir vu une seule personne le long de la voie ferrée, du côté gauche, marchant à 200 mètres de l'entrée du tunnel", qui "entreprenait de traverser la voie" au moment où le train est arrivé. Les policiers, "dont un était à 100 mètres" du jeune homme, "ont cessé de le poursuivre vu la dangerosité" de la situation, a-t-il ajouté.



Une version que conteste l'avocat de la famille de la victime, Me Gilles

Devers, qui évoque d'autres témoignages et affirme qu'il n'y a eu "aucune rébellion, aucune fuite" du jeune homme quand les policiers municipaux ont voulu le contrôler.



Selon le conseil, ce dernier s'est arrêté avant de contester l'immobilisation de son véhicule "qu'il venait de faire réparer", et de le laisser sur place.



Il serait alors parti dans la voiture d'un ami, puis revenu avec d'autres pour constater des dégradations sur le quad.



Un policier aurait alors brandi une bombe lacrymogène contre le jeune homme, selon l'avocat.



"Quand une deuxième voiture d'agents municipaux arrive vers lui, il se met à courir", a poursuivi Me Devers. "Ils continuent à le pourchasser (...) Le jeune homme saute une barrière et tombe sur la voie (...) Il est en danger. La seule chose à faire, c'était de tout arrêter et d'appeler la SNCF", a conclu le conseil, qui va porter plainte contre X pour "dégradations, tentative d'arrestation arbitraire, homicide involontaire et non-assistance à personne en danger".



Le parquet n'a pas fait d'autres commentaires.



Des violences - incendies de poubelles et de voitures, jets de pierres et

de bouteilles sur les pompiers et les policiers - ont eu lieu mardi et

mercredi soir dans des quartiers de Vienne à la suite du décès du jeune homme, connu de la justice.



Des "faits inadmissibles prenant prétexte de ce drame", pour le parquet.



"On ne tolèrera pas que la mémoire de la victime soit salie par toutes ces

exactions", a renchéri le commissaire Emmanuel Breton, chef de la

circonscription de Vienne. Les effectifs policiers ont été renforcés.





Avec AFP