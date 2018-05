Joseph Viola modernise son bouchon croix-roussien

Installé au pays des Canuts depuis 2015, le chef Joseph Viola a souhaité donner un nouveau souffle à Daniel & Denise Croix-Rousse en rénovant intégralement le restaurant.



Avec l’aide des designers Alain et Dominique Vavro et de l’architecte Jean-Luc Marion, le lieu a été

repensé pour apporter encore plus de confort tout en gardant l’esprit authentique du bouchon Daniel &

Denise.



Le vert des banquettes et de la façade laisse ainsi place à un rouge vif. Les murs blancs se parent d’un papier peint vintage des années 30 et les soubassements bois prennent la couleur chocolat. Un bar en zinc inspiration du 19ème siècle réalisé sur mesure invite à la convivialité.



Des luminaires en osier viennent également apporter une touche de modernité tout en douceur.



Daniel & Denise prend "des airs de bouchon plus contemporain et actuel".



La cuisine est également passée à la casserole....Totalement ouverte sur la salle, on y voit les équipes

préparer les plats typiques et emblématiques du chef, comme le fameux Pâté en croûte au foie gras de canard et ris de veau élu champion du monde 2009, la quenelle de brochet sauce Nantua, l’omelette du curé aux écrevisses ou la tarte tatin aux pralines de Saint-Genix…



Nouveauté : il sera également possible d’y manger un mâchon lyonnais sur demande 48 heures à l’avance.



Plus aérée, la salle du restaurant propose maintenant 42 couverts et toujours sa grande terrasse ensoleilléequi invite à la flânerie pendant les beaux jours.



Le chef avait ouvert en octobre dernier une épicerie-comptoir Daniel & Denise à Villeurbanne



Daniel & Denise Croix-Rousse

8 rue de Cuire, 69004 lyon

Tél : 04 78 28 27 44