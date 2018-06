Journée des Blessés de l’armée de Terre à Lyon « Ma famille est ma force »

Le 23 juin 2018, comme dans tout l’hexagone, aura lieu la deuxième édition de la Journée Nationale des blessés de l’armée de Terre.



A cette occasion, les soldats de l’armée de Terre de la garnison de La Valbonne se réuniront autour de leurs blessés lors d’une marche course groupée, en passant par des endroits symboliques de la ville (Parc de la Tête d’or, Rue de la République, Place Bellecour).



Le commandant Brice, blessé le 20 janvier 2012 à Gwan en Afghanistan, lors d’une prise à partie ayant occasionnée 5 morts et 15 blessés, sera présent.



Départ de la Marche course à 10h15 sur les quais du Rhône, à hauteur de la rampe d’accès à la porte des enfants du Rhône (parc de la tête d’or)



Arrêt Place Antonin Poncet, à 10h45



À 11 H 15 : Arrivée au Quartier Général Frère 11 H 30 : Cérémonie des couleurs



A l’issue, les soldats de l’armée de Terre se réuniront autour des blessés et de leurs familles pour un déjeuner



Cette journée se rattache symboliquement à la date anniversaire de la bataille de Solferino (24 juin 1859), à l'issue de laquelle Henry Dunant organisa les premiers secours pour les milliers de blessés restés sur le champ de bataille.



« Marquée du sceau de la fraternité d’armes, elle a pour objet de témoigner la gratitude et la solidarité de toute l’armée de Terre à l’endroit d’hommes et de femmes ayant fait le choix de servir la France et qui sont allés jusqu’au bout de leur devoir » précise l’Armée dans un communiqué



Elle ambitionne aussi de renforcer la cohésion et de mieux faire connaître l’ensemble des actions que l’armée de Terre mène au quotidien, au profit de ses blessés et de leurs familles, tant en interne que vers l’extérieur.