Journées Européennes du Patrimoine: les Archives du Rhône veulent séduire les jeunes

À l’occasion de la 34ème édition des Journées européennes du patrimoine, qui se tiendra les 16 et 17 septembre 2017, le Département du Rhône propose des visites physiques et des visites virtuelles, mais aussi des conférences, des expositions à l’Hôtel du Département, aux Archives départementales et métropolitaines ainsi que dans son musée gallo-romain.



Cette édition, résolument tournée vers la jeunesse, permet à la collectivité de sensibiliser le jeune public et d’aider à lui faire connaître le patrimoine dans son contexte historique et social afin qu’il puisse mieux appréhender la société dans laquelle il vit.



Des visites libres de l’Hôtel du Département sont ainsi prévues

de 10h00 à 18h00– samedi et dimanche-



Cette année, le bâtiment de l’Hôtel du Département et de la Préfecture sera ouvert au public les 16 et 17 septembre 2017.



Le Département du Rhône ouvre ainsi les portes de son bâtiment central, l’Hôtel du Département, par le biais de visites guidées ou libres permettant de faire découvrir au public ce bâtiment construit en 1890 par Antonin Louvier.



25 panneaux seront présentés dans les salons pour décrire les différentes œuvres et salles



À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Département du Rhône expose aussi sur ses grilles (rue Servient et Cours de la Liberté) dix-huit panneaux mettant en avant des sites emblématiques de ses 13 cantons et des institutions du Conseil départemental (HDD, Musée gallo-romain, archives départementales…)



L’ensemble forme un panorama représentatif du patrimoine architectural, historique, culturel et national du territoire rhodanien.



Pour ceux qui ne pourront se déplacer, une visite virtuelle, mise en place par le Département du Rhône, permet de visiter sur son site les salons de l’Hôtel du Département et de découvrir son histoire et ses origines.



Deux autres visites virtuelles du Musée gallo-romain de Saint-Romain-en Gal et des Archives Départementales et Métropolitaines sont également visibles, comme la visite virtuelle de l’Hôtel du Département, sur le site www.rhone.fr.



Vous pourrez également retrouver ces visites virtuelles sur la page Facebook ainsi que sur le compte Twitter du Département.





Le musée gallo-romain de saint-romain-en-gal est ouvert samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 18h



Sous le thème « Jeunesse et patrimoine » et durant ces deux journées, les équipes du musée nous dévoilent l’envers du décor; des journées propices à la découverte ou la redécouverte de ce lieu à l’architecture contemporaine audacieuse, trait d’union entre passé et modernité.



Au programme, des visites exceptionnelles sont proposées :



Visites des réserves archéologiques, visites de l’Atelier de Restauration de Mosaïques, visites commentées du site archéologique et des collections du musée, visite de l’exposition BD consacrée à la gladiature dans la bande dessinée, avec séance de dédicace des albums avec Alain Genot, archéologue et coscénariste de la BD Arelate.



Cultur’en bus au Musée : Espace culturel mobile du Département du Rhône, le Cultur’en bus sera exceptionnellement présent au musée pour des animations autour des collections et de la richesse patrimoniale rhodanienne.



Spectacle théâtral : « Les Nouveaux Antiques » avec la Compagnie Pare Choc, c'est à 15h30 le samedi et le dimanche



Spectacle décalé, avec costumes de bric et de broc, des combats, des cascades, de l’onirique en serpillières !



Dans une période de l’Antiquité qui ressemble étrangement à la Rome Antique, le peuple a faim et la colère monte. Tacule, l’Empereur, aveuglé par ses envies de grandeur ne voit pas se tramer un complot, orchestré par son propre fils aidé du Sénat…Un programme pour voyager dans le temps !



Toutes les visites sont encadrées par des professionnels qui œuvrent à la conservation et à la connaissance du patrimoine.



Visites exceptionnelles des réserves

Durée: 1h – 1h30.

Samedi : 14h30 – 16h

Dimanche : 11h – 14h30 – 16h



Les réserves du musée sont les lieux de conservation du patrimoine par excellence. Maria PARASKEVA, du Service Scientifique vous propose de découvrir ce patrimoine caché habituellement aux yeux des visiteurs.

Sur inscription à l'accueil le jour même.



Visites exceptionnelles de l’Atelier interdépartemental de Restauration de Mosaïques (ARM)

Dupree : 1h -1h30 environ.

Dimanche uniquement : 10h30 - 11h30 - 13h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30.



L’occasion de découvrir un lieu et des professionnels passionnants, qui participent au quotidien à la préservation de trésors du patrimoine mondial.

Sur inscription à l'accueil le jour même.



Visites du site archéologique et des collections du Musée

Durée: 1- 1h30 environ

Samedi : 14h30 pour la visite du site /16h30 pour la visite du musée

Dimanche : 10h15 et 14h30 pour la visite du site / 11h30et 16h30 pour la visite du musée



Pour une découverte générale des collections avec un médiateur culturel du musée. Lors du parcours sont abordées des thématiques liées à l’organisation urbaine, l’artisanat et le commerce, le luxe et le confort des maisons.

Sur inscription à l'accueil le jour même.



Visite de l’exposition temporaire

Durée: 1h

Le samedi et le dimanche à 14h, 15h, 16h30



Alain GENOT, archéologue et coscénariste de la BD Arelate vous fait découvrir l’exposition temporaire consacrée à la gladiature dans la bande dessinée. Séance de dédicace des albums

Sur inscription à l'accueil le jour même



Tout public

GRATUIT les 2 jours

Renseignements au Musée au 04 74 53 74 01

Visites : durée 1 h - sur inscription à l’accueil le jour même

Spectacles : durée 1 h – sans inscription – Au théâtre de verdure (repli sous le musée en cas de pluie)



ARCHIVES DEPARTEMENTALES ET METROPOLITAINES DU RHÔNE



Ouverture samedi et dimanche de 10h à 17h.

34 rue Général Mouton-Duvernet, Lyon 3e

Contact : 04 72 35 35 00 –www.archives.rhone.fr



Visites commentées du bâtiment :

Samedi-dimanche 10h-17h (durée : 1 heure). Gratuit sur inscription par téléphone ou mail. Une visite toutes les heures à partir de 10h. Contact : 04 72 35 35 00 – archives@rhone.fr



Au-delà des espaces publics, découvrir les endroits habituellement fermés au public.



Au fil d'un parcours qui emprunte des espaces habituellement inaccessibles au public, découvrez la richesse de 40 kilomètres d'archives pour plus d'un millénaire d'histoire.



Approchez la seconde vie des documents depuis leur collecte jusqu'à leur consultation en salle de lecture, les exigences de la conservation et du classement, les méthodes de restauration...



Enfin présentation de l’exposition « Un procès pour l’histoire » : samedi-dimanche 10h-17h(toutes les heures, durée 20 mn). Gratuit. Contact : 04 72 35 35 00– archives@rhone.fr



Grâce aux documents d'archives, découvrez le premier procès en France pour crime contre l'Humanité.



Le procès de Klaus Barbie constitue un événement inédit à tous les égards.



C’est le premier procès pour crime contre l’humanité organisé en France. Il a suscité un extraordinaire travail de préparation et il a, pour la première fois, pris en compte la parole des témoins autant que les preuves matérielles.



Enfin, ce fut le premier procès intégralement filmé, en application d’une loi prise spécialement à cet effet, constituant un type d’archives inédites.



Trois chefs d’inculpation furent retenus : la rafle au siège de l’UGIF du 9 février 1943, la déportation des enfants d’Izieu le 6 avril 1944 et l’organisation du convoi du 11 août 1944 ainsi que plusieurs plaintes individuelles de crimes contre l’Humanité.



À partir des archives du procès de Klaus Barbie conservées aux Archives départementales et métropolitaines, et de documents complémentaires issus en particulier du fonds du mémorial de la Shoah (à Paris) et des archives nationales de France, l’exposition propose de s’interroger sur la constitution des témoignages de ce procès, son écho à Lyon et au-delà, et ses répercussions à court et à long terme.



Visite libre de l’exposition «Un procès pour l’histoire » Samedi-dimanche 10h-17h.Gratuit. Contact : 04 72 35 35 00 – archives@rhone.fr



Diffusion d’extraits du procès Barbie :

samedi-dimanche 10h-17h. Gratuit. Accès libre. Contact : 04 72 35 35 00 –archives@rhone.fr.



En complément de l’exposition "Un procès pour l'histoire", revivre les moments forts du premier procès filmé en France.