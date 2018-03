Journées du Patrimoine 2015: Lyon 1ère une radio 100% info et éco chez les grutiers...

Mais l'immeuble qui porte fièrement le nom de Jules Weitz, est toujours droit dans ses briques et abrite désormais (qui l'eut cru ?) la radio désormais bien connue des Lyonnais: Lyon 1ère.



Pour ces JEP 2015, la radio 100% info et éco ouvre ses portes pour raconter l'histoire du quartier et expliquer au public, le fonctionnement d'une radio locale. Vous pourrez même vous assoir au micro et pourquoi pas parler dans le poste...



L'histoire des radios libres, l'évolution des technologies (de la bande magnétique au disque dur), l'avenir de la radio à l'heure du numérique (RNT)...



L'histoire des grutiers et de la radio n'auront plus aucun secret pour vous à l'issue de cette visite !