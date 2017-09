Journées européennes du patrimoine: l’hôtel du Gouverneur militaire de Lyon accueille le public

A l’occasion des journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre 2017, l’hôtel du Gouverneur militaire de Lyon ouvre exceptionnellement ses portes au public.



Le général de corps d’armée, Pierre Chavancy, Gouverneur militaire de Lyon, ouvre les portes de l’hôtel Vitta pour faire découvrir ce lieu d’histoire et d’exception.



Le public pourra visiter librement le bureau du Gouverneur, le fumoir, le grand salon, le salon de musique, la salle à manger, la chambre Vitta et les célèbres écuries, et profiter de plusieurs expositions.



Véhicule de la Fondation BERLIET

Un châssis 6 roues de type VPD, autrefois utilisé en pays coloniaux sur des terrains difficiles, sera exposé.



Ce véhicule pouvait transporter jusqu’à 22 personnes et 3 tonnes de bagages. C’est un des 3 exemplaires ayant participé en 1926 à la mission « Sahara Niger ».



Le public pourra aussi découvrir l'ensemble de Jazz Dixieland



Sans s’émanciper de la musique de l’artillerie, le Dixieland a réalisé plus de 100 prestations tant en France qu’à l’étranger.



Ensemble traditionnel de jazz de style New Orleans, principalement dynamique et abordant les standards de la musique de rue, il est composé exclusivement de musiciens professionnels militaires issus des meilleurs conservatoires nationaux ou régionaux français.



À découvrir aussi l'exposition « sur les pas, la mémoire… »....Travail de mémoire, réalisé avec des élèves de classe de CM2, sur les pas de ceux qui ont vécu les guerres contemporaines de 1870 aux conflits actuels.



Cet itinéraire pédagogique offre une première découverte des lieux de mémoire de Lyon ainsi que quelques lignes d’histoire des événements significatifs de la période.



L'Hôtel du Gouverneur militaire de Lyon, est situé 38 avenue du maréchal Foch, Lyon 6e.



Ouverture au public samedi et dimanche de 13h00 à 18h30