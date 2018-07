Justin HARPER et l’ASVEL c’est fini !

L’ASVEL Basket et Justin HARPER se sont mis d’accord pour une séparation amiable, à l’issue de la première année de contrat qui les liait.



Au cours de cette saison 2017-2018, Justin HARPER a participé à toutes les rencontres officielles de l’ASVEL Basket (57 matchs, 8.9 points en 19.1 minutes).



« Le club le remercie pour son professionnalisme affiché tout au long de la saison et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière » conclut le communiqué du club villeurbannais.



Crédit photos : Infinity Nine Media / Alexia LEDUC